Presidencia Roca intensifica los trabajos de mantenimiento y limpieza en distintos sectores de la localidad

El equipo municipal de Presidencia Roca continúa desarrollando tareas de mantenimiento con el objetivo de mejorar la limpieza y el orden en los espacios públicos de la localidad. Así lo informó el intendente Gustavo J. Martínez, quien destacó el avance de las acciones diarias que se llevan adelante en diferentes barrios.

Entre los trabajos realizados se incluyen el corte de pasto, la limpieza general y el acondicionamiento de sectores que requieren intervenciones para garantizar un entorno más cuidado y agradable para los vecinos.

El jefe comunal subrayó que cada jornada de trabajo refleja el compromiso de la gestión municipal por mantener en óptimas condiciones los lugares que todos los habitantes comparten. Asimismo, convocó a continuar trabajando de manera conjunta para preservar los espacios públicos y fortalecer la calidad de vida de la comunidad.