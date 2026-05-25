Investigan tentativa de homicidio en General Pinedo: un hombre fue herido con un arma blanca

Un grave hecho de violencia se registró en la localidad de General Pinedo, donde un hombre de 58 años resultó herido con un arma blanca y debió ser trasladado de urgencia al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña. Por el hecho, la Policía detuvo al presunto agresor y la causa fue caratulada como tentativa de homicidio.

El episodio ocurrió alrededor de las 20:15 del domingo en el sector urbano conocido como Mesón de Fierro. Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales se dirigieron al lugar y luego al hospital local, donde se entrevistaron con el hijo de la víctima, identificado como A. A. C., de 26 años.

Según relató el joven, su padre, C. R. C., de 58 años, habría sido atacado con un arma blanca por un vecino identificado como V. S. C., de 49 años, sindicado como el supuesto autor de la agresión.

El médico de turno examinó al herido y constató que presentaba una lesión cortopunzante en el hemitorax izquierdo. Además, se encontraba pálido y sudoroso, por lo que se dispuso su derivación inmediata al Hospital 4 de Junio para realizar estudios de mayor complejidad y recibir atención especializada.

Tras las primeras averiguaciones, el personal policial logró la conducción y aprehensión del sospechoso, quien quedó a disposición de la Fiscalía Nº 3 de Charata, a cargo de la Dra. María G. Rafart Antón.

En paralelo, se llevó adelante un rastrillaje en la zona con el objetivo de hallar el arma utilizada en el ataque, aunque hasta el momento no fue localizada.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y reunir los elementos probatorios correspondientes. Según informaron fuentes policiales, se solicitó la intervención de áreas especializadas para avanzar con las diligencias judiciales.