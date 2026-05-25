Duz llamó a fortalecer la paz y la fraternidad en el acto por el 25 de Mayo

El arzobispo de Resistencia, Ramón Alfredo Dus, participó del acto homenaje por el 25 de Mayo y dejó un mensaje centrado en la esperanza, la paz y la necesidad de reconstruir la confianza social en tiempos difíciles.

Durante su reflexión, destacó el valor de las celebraciones patrias como espacios de encuentro entre distintos sectores de la comunidad y remarcó especialmente la convivencia interreligiosa que se vive en la ciudad.

“Es una ocasión que nos reúne”, expresó el arzobispo, al tiempo que valoró la participación conjunta de representantes de distintos credos. En ese sentido, mencionó la presencia de la comunidad judía, de iglesias evangélicas y de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entre otras confesiones religiosas.

Dus señaló que existe una “buena voluntad de compartir” y consideró importante que estos espacios permitan fortalecer los vínculos entre las distintas comunidades en torno a valores comunes.

Consultado sobre el significado de los 216 años de la Revolución de Mayo, el arzobispo sostuvo que el contexto actual exige transmitir un mensaje de esperanza. “En un momento difícil, tratamos de impartir una palabra que sea de esperanza”, afirmó.

Asimismo, indicó que durante la ceremonia estuvieron muy presentes conceptos como la paz, la confianza recíproca y la fraternidad social. “Debemos renovar y recrear nuestra fraternidad y nuestra confianza de sociedad, que es el modo de construir cultura”, reflexionó.

El referente religioso remarcó además que las distintas voces presentes en el acto coincidieron en esos valores y destacó el clima de unidad que se vivió durante la jornada patria.

En el cierre de la entrevista, Dus impartió una bendición para toda la comunidad a través de los medios de comunicación y pidió que “el Señor alcance la bendición de su gracia” a todas las familias. Finalmente, invocó la bendición “del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” para todos los presentes y quienes seguían la transmisión.