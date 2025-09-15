Una mujer escapó de un control pero fue multada en su domicilio

La Municipalidad de Resistencia sigue con los operativos móviles de control vehicular en distintos puntos de la ciudad.

Este lunes a la madrugada, una mujer que circulaba sin documentación en un automóvil Honda Fit, gris, escapó de un control sobre avenida Sarmiento, pero fue ubicada en su domicilio de Fortín Aguilar.

El vehículo fue secuestrado y la conductora se mostró agresiva con los inspectores.

Durante el fin de semana, se trasladaron 27 vehículos por infracciones como falta de luces, ausencia de casco, documentación incompleta y caños de escape libres.

