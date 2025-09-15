Aída Ayala debutó en el teatro y sorprendió con «Resistiré»

La exintendenta radical de Resistencia, Aída Ayala, vivió el fin de semana un estreno muy particular: hizo su debut actoral en el teatro La Máscara. Aunque no era la primera vez que se subía a un escenario, sí fue la primera en un espacio teatral, y lo vivió como una experiencia «apasionante».

«Es fascinante, todos tendríamos que hacerlo. Esto debería ser una materia en la escuela, porque te permite ver otro mundo, atreverse, descubrir cosas que uno no imaginaba y, sobre todo, divertirse», aseguró emocionada antes de la función. Ayala forma parte del taller para adultos de ese teatro capitalino, ubicado en la esquina de avenida Doctor Evaristo Ramírez y Nikola Tesla.

En un recorte que se viralizó en Instagram, se la ve haciendo play back del clásico «Resistiré». Las redes no tardaron en reaccionar: los comentarios fueron en su mayoría positivos, destacando su resiliencia e incluso pidiéndole que regrese a la función pública. Ayala también aprovechó para dejar un mensaje a sus pares: «Tenemos que animarnos las mujeres grandes a hacer esto, porque nos lleva a otro lugar».

El viernes pasado, se desarrolló en La Máscara la «Muestra interactiva del taller de artes escénicas para adultos». El elenco está integrado por Miriam Acevedo, Aida Ayala, Clara Chiaralpica, José Luis Leiva, Lorena Levit, Marcela L. Sanchez, Lili Veron, Nicol Veron. Actriz Invitada: Noemí Bordón.