Una jubilada ganó más de $120 millones con la Poceada

171019w850h472c.png

Lotería Chaqueña continúa entregando premios millonarios a través de la Quiniela Poceada y, en este caso, la suerte tocó las puertas de una jubilada de Resistencia, quien se alzó con un espectacular premio de más de 120 millones de pesos.

Esta mujer de 63 años fue la única en sumar los cinco aciertos durante el sorteo del sábado pasado, gracias a un ticket automático que jugó en la Sub-Agencia 165/26 de María Emilia Gómez Pendelier, ubicada en el pasaje Entre Ríos 1915 de la capital provincial.

Sus números de la suerte fueron el 00, 17, 38, 85 y 86, producto de una combinación aleatoria, que le permitió alzarse con un pozo acumulado de 120.647.554 pesos, correspondiente a la edición del sábado 25 de octubre.

