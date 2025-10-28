Los Pumas comenzaron a entrenar en Londres

9322w850h567c.jpg

Los Pumas comenzaron a moverse el lunes, en Londres. La concentración será del 27 al 29, y el cuerpo técnico tiene como finalidad perfilar el plantel que convocará para los próximos tres partidos de la ventana de noviembre.

En esto, los nombres de los citados para los últimos partidos del año se conocerán recién cuando finalice esta mini-pretemporada.

Además, entre los 34 convocados, sorprendió el regreso de Matías Alemanno, que no era convocado desde la victoria de Argentina sobre Italia, en Udinese, durante noviembre de 2024. En esa línea, otros dos que estarán presentes son Thomas Gallozo, que se recuperó de una lesión, y Efraín y Elías, que si bien fue convocado en marzo, no tuvo rodaje.

La agenda de Los Pumas

Domingo 9 de noviembre

Gales – Argentina, a las 9 en Cardiff.

Domingo 16 de noviembre

Escocia – Argentina, a las 12:10 en Edimburgo.

Domingo 23 de noviembre 

Inglaterra – Argentina, a las 13:10 en Londres.

