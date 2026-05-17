Condenaron a una joven a 5 años de prisión por transportar casi 90 kilos de cocaína

Una mujer de 23 años fue condenada a 5 años y 6 meses de prisión por haber transportado 88 kilos de cocaína en un auto, que iba desde la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, con destino a la República Oriental del Uruguay.

La condena fue el resultado de un acuerdo pleno celebrado entre la Sede Fiscal Descentralizada Paso de los Libres y la defensa.

De acuerdo con la sentencia dictada por el juez federal de Garantías, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, María Victoria Farias Rivero, de ciudadanía uruguaya, fue considerada responsable del delito de transporte de estupefacientes. Además, le impuso una inhabilitación absoluta equivalente al tiempo de la pena de prisión y ordenó el decomiso de dos teléfonos celulares marca iPhone y el vehículo marca Audi que manejaba la mujer.

Durante la audiencia, el defensor solicitó el traslado de Farias Rivero a una unidad carcelaria de la República Oriental del Uruguay, debido a que se encontraría más próxima al lugar donde reside la familia de la mujer. El juez resolvió que esa gestión debe resolverse ante el juez de Ejecución y con intervención de aquel país.

EL HECHO

El 25 de marzo pasado, Farias Rivero conducía un vehículo de dominio uruguayo que provenía de la ciudad de Puerto Iguazú con destino a Uruguay cuando fue interceptada por personal del Escuadrón N°7 de la Gendarmería Nacional, en el marco de un procedimiento de control en la Ruta Nacional N°14.

En esa oportunidad, los gendarmes notaron anomalías típicas «de los casos de acondicionamiento y de ocultamiento de transporte de estupefacientes», por lo que, luego de dar intervención a la auxiliar fiscal González, se realizó un control exhaustivo a través del cual se hallaron 93 paquetes rectangulares con 88 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo del piso del auto.

Además de secuestrar el material estupefaciente, se incautaron 154.000 pesos argentinos, 1.520 pesos uruguayos, 500 mil guaraníes y 969 dólares.