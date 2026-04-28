Provincia y la Municipalidad de Resistencia iniciaron la obra de la Avenida Soberanía Nacional

El gobernador Leandro Zdero anunció el inicio de una ambiciosa obra de intervención integral sobre la avenida Soberanía, una de las arterias más importantes de la ciudad de Resistencia. El proyecto contempla una inversión superior a los 9.000 millones de pesos y apunta a mejorar tanto la transitabilidad como la seguridad vial en toda la zona sur del área metropolitana.

Según detalló el mandatario, los trabajos incluyen bacheo integral, sellado de juntas, construcción de parterres, iluminación, señalización y parquización. Además, se avanzará en la reorganización del tránsito, eliminando cruces peligrosos que actualmente generan accidentes frecuentes.

“Estamos trabajando en un esfuerzo compartido con el municipio para recuperar esta avenida, que durante años fue prometida pero nunca concretada”, expresó Zdero. En ese sentido, destacó la articulación con la gestión del intendente Roy Nikisch, remarcando que este tipo de obras permiten acelerar los tiempos y ampliar el alcance de las intervenciones.

La obra se ejecutará por etapas y abarcará, en una primera instancia, el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 11 y la avenida Urquiza. El objetivo es avanzar de manera simultánea en distintos sectores para reducir los plazos de ejecución y minimizar el impacto en la circulación diaria.

Uno de los puntos clave será la mejora de la seguridad vial. Actualmente, la avenida presenta un esquema de doble mano en ambas calzadas, lo que genera desorden y riesgos constantes. Con la nueva intervención, se implementará un sistema más ordenado, con carriles definidos y semaforización adecuada.

Además, el gobernador adelantó que también se trabajará en el sistema de desagües pluviales, aunque aclaró que estas obras requerirán una inversión adicional. “No se puede intervenir la avenida sin pensar en el escurrimiento del agua, que es un problema estructural en esta zona”, sostuvo.

La intervención beneficiará directamente a numerosos barrios del sur de la ciudad, mejorando no solo la circulación vehicular sino también la calidad de vida de los vecinos. Asimismo, se espera que la obra impacte positivamente en la conectividad del área metropolitana, al tratarse de un corredor clave de ingreso y egreso a la capital provincial.

Finalmente, Zdero remarcó que este tipo de proyectos forman parte de una estrategia más amplia para recuperar la infraestructura urbana y dinamizar la economía local. “Queremos una provincia que crezca, con obras que generen empleo y mejoren la vida de la gente”, concluyó.