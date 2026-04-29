Un supuesto triángulo amoroso desató la balacera de la Comisaría de Colonias Unidas

En la madrugada del martes, alrededor de las 04:30, el oficial ayudante Job Iturri efectuó varios disparos dentro del sector de guardia de prevención de la unidad. Como consecuencia, el agente Lucas Gómez resultó herido en el brazo izquierdo. Los hechos sucedieron en la comisaría de Colonias Unidas, distante a 120 kilómetros de la capital del Chaco.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el incidente se habría originado por un triángulo amoroso: el oficial habría descubierto una relación entre su pareja y el agente herido, lo que habría desencadenado la violenta reacción. El culebrón que casi termina con un uniformado asesinado, deberá dirimirse en sede judicial con una acusación para el oficial a conocerse en las próximas horas, una vez que designe al abogado defensor y preste declaración de imputado.

El hecho

El herido Gómez fue trasladado inicialmente al nosocomio local y luego derivado al Hospital Félix A. Pertile de General San Martín. Allí se diagnosticó una fractura multifragmentaria de la diáfisis humeral, motivo por el cual se dispuso su traslado al Hospital Julio C. Perrando de Resistencia para una atención de mayor complejidad.

La ayudante fiscal N° 2 de General San Martín, Valeria Verón, junto al Gabinete Científico, encabezó las pericias en el lugar. Se secuestró el arma reglamentaria Bersa calibre. 9mm, vainas servidas, cartuchos y el teléfono celular del oficial.

De acuerdo a lo que pudo confirmar este diario, en la escena se levantaron nueve vainas, y dos impactos dieron en los vidrios de una ventana de la comisaría, cuya imagen acompaña esta nota.

Consumió cocaína y alcohol

El agresor Iturri, «fue detenido y sometido a exámenes toxicológicos, que arrojaron resultado positivo en consumo de cocaína y alcohol». Asi lo confirmó , el jefe de la Policía del Chaco, comisario general Fernando Romero, quien si bien fue cauteloso sobre el motivo del violento ataque del oficial a su compañero, consideró que podría tratarse de una situación personal entre los involucrados.

Sin embargo, este medio consultó otras fuentes que deslizaron la existencia de una triángulo amoroso , donde la tercera en discordia sería la esposa del oficial que terminó hiriendo de bala a Gómez. De todas maneras, es materia de investigación que se centra en el fiscalía de General San Martín.

Las primeras medidas

El Ministro de Seguridad dispuso la intervención del Órgano de Control Institucional (OCI), que inició un sumario administrativo. El oficial fue separado del servicio y suspendido preventivamente de sus funciones, con retención de haberes y está alojado en una dependencia policial a la espera de ser indagado. No se ha dado a conocer si Iturri cuenta con problemas de conducta anteriores, al menos que consten en el legajo personal.