La UNNE presente en la 8va edición de ArteCo

La Universidad Nacional del Nordeste volverá a ser parte de la Feria de Arte Contemporáneo organizada por el Gobierno de Corrientes a través del Instituto de Cultura. En la edición 2026 que comienza este 21 de mayo, se otorgará por cuarto año consecutivo el Premio UNNE Adquisición, un novedoso formato que busca impulsar la presencia de Arte Contemporáneo en instituciones. Desde el Centro Cultural Universitario se ofrecerán otras propuestas culturales como la presencia del Festival PLAY videoarte y cine experimental con actividades en conjunto con ArteSo.

Hasta el 24 de mayo se desarrollará esta feria que este año tendrá de sede el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC) de la capital correntina y, como desde la primera edición, la Universidad del Sol será parte. Este año, desde el CCU se proyecta nuevamente su participación a fin de consolidar un posicionamiento institucional efectivo frente a la demanda de profesionalización que la Feria impone a los artistas, profesionales anexos y gestores culturales de la región, para formar parte.

Se otorgará el Premio UNNE adquisición, una distinción que busca poner en valor el Arte Contemporáneo.A través del Premio UNNE en ArteCo, la Universidad Nacional del Nordeste materializa su apoyo a los artistas y al arte contemporáneo. Mediante la adquisición se expande el patrimonio institucional. Desde el CCU se estructura y materializa este premio, con una mirada que trasciende la superficie de la obra y se enfoca en el concepto que la hace ser contemporánea.

El ganador de este premio se conocerá durante el transcurso de la feria, elegido por un jurado especializado integrado por el Personal Técnico de la Sala del Sol del CCU, Prof. Débora Durán y Esp. Claudio Vallejos; y el Arq y Presidente de la Fundación Pro Arte Córdoba, Jose luis lorenzo. La pieza premiada integrará el patrimonio del Centro Cultural Universitario (CCU), para ser exhibida cuando y donde las autoridades de la UNNE lo crean conveniente. Se replicará así esta modalidad de participación realizada con éxito desde el 2023.

Además de la entrega del Premio UNNE Adquisición, se realizará la muestra del Festival PLAY de Videoarte y Cine Experimental en colaboración con el Festival ArteSo. En esta nueva edición de la Feria ArteCo, el espacio de video pondrá en escena nuevas experimentaciones y reflexiones en torno a la imagen en movimiento de nuestro territorio. El programa tendrá como protagonistas a cuatro cortometrajes de realizadores correntinos y paraguayos (Irondy de Noemí Fleitas, Corral de tigres de Juan Ignacio Slobayen, Kuñangue Tekoa Py de Agustina Soria y Portales de Joaquín Pedretti). El hilo conductor nos sumerge en el fondo de esteros y tierras cercanas de donde emergen las voces de sus habitantes, en particular de comunidades indígenas.

Además tendrá lugar un conversatorio con el Festival ArteSo, sobre video y arte sonoro de la región y el set de live coding “Tejidos biosonoros” a cargo de Luissina Mariño Dansey y la participación especial de Luis Marte.

Festival PLAY videoarte y cine experimental. En ocasión de la octava edición de la Feria ArteCo, el festival de arte sonoro ArteSo y el festival Play – videoarte y cine experimental, dialogan una vez más en una propuesta que reflexiona sobre las memorias de la Ciudad de Corrientes y otras ciudades del nordeste argentino, con curaduría de Julia Rossetti, Martín Sandoval y Maia Navas.

La Feria

ArteCo es la Feria de Arte Contemporáneo que la Provincia de Corrientes viene llevando adelante en forma consecutiva, desde el año 2019. Esta octava edición se llevará a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes el 21, 22, 23 y 24 de mayo.

La edición 2026 de ArteCo, combina la experiencia de exposición y venta de obras de manera física de artistas, proyectos y galerías, que presentan artistas de Corrientes y del NEA, interactuando con galerías de toda la nación y de países limítrofes, con un programa especial de exhibiciones, intervenciones, conversatorios y capacitaciones para vivir y expandir el arte en la región.