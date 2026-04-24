Alcohol en niveles críticos: el informe toxicológico confirmó una alta alcoholemia en el caso de Jonathan Romero

Un informe de Toxicología Forense reveló que Jonathan Manuel Romero (30), alias Guasón, presentaba un elevado nivel de alcohol en sangre al momento de su fallecimiento, según se desprende de un estudio oficial realizado en Resistencia.

El documento, elaborado por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF), determinó una concentración de 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor considerado alto y con efectos severos sobre las capacidades físicas y mentales.

Además, los análisis complementarios arrojaron resultados coincidentes:

2,41 g/l en humor vítreo.

3,44 g/l en orina.

Qué significa este nivel de alcohol

De acuerdo con parámetros científicos incluidos en el informe, una alcoholemia en ese rango se ubica entre los estados de confusión y estupor, lo que implica un fuerte deterioro de las funciones cognitivas y motoras.

Entre los efectos posibles se destacan:

Desorientación y confusión mental.

Dificultad para hablar y coordinar movimientos.

Alteraciones en la visión y la percepción.

Disminución marcada de la respuesta a estímulos.

Incluso, en niveles cercanos o superiores, puede existir riesgo de pérdida de conciencia y compromiso respiratorio.

Consumo previo al hecho

El patrón detectado en las muestras permitió a los especialistas estimar que la ingesta de alcohol habría ocurrido más de dos horas antes del fallecimiento, aunque este dato puede variar según factores individuales como el estado de salud, la alimentación o la tolerancia al alcohol.

Sin rastros de drogas

Por otra parte, el análisis toxicológico descartó la presencia de otras sustancias. El estudio no detectó indicios de:

Cocaína.

Marihuana (THC).

Anfetaminas.

Opiáceos.

Benzodiacepinas, entre otras.

Todos los resultados en este apartado fueron negativos.

Un dato clave para la investigación

El informe, remitido a las autoridades judiciales, constituye una pieza central para reconstruir las circunstancias del hecho. La elevada concentración de alcohol podría ser determinante al momento de analizar el contexto en el que se produjo el deceso.

Las muestras analizadas permanecerán bajo resguardo durante un año, en caso de que se requieran nuevas pericias o estudios complementarios.