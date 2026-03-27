Un hombre desaparecido hace cuatro días fue encontrado sin vida

Este jueves la División Delitos Contra las Personas informó el hallazgo de un cuerpo sin vida, en avenida Soberanía Nacional y río Arazá, paraje El Palmarcito.

El cuerpo fue avistado a las 17.30, flotando en un espejo de agua de la zona.

Por las características de la vestimenta, se presume que podría tratarse de Alberto de Jesús Luque, de 59 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 22 de marzo. En el lugar se hizo presente la ayudante fiscal Laura Gómez Esquivel. A esa hora se aguardaba la llegada del médico policial y del Gabinete Científico para realizar las pericias correspondientes y confirmar la identidad del cuerpo.