Incautaron una camioneta relacionada con la causa que imputa a Horacio Rey

La Dirección General de Inteligencia Criminal informó el secuestro de un vehículo en el marco de investigaciones por lavado de activos una causa de lavado de activos en la que se encuentra imputado el exfuncionario provincial Horacio Rey.

El operativo se llevó a cabo este jueves en la avenida Edison 1146, Resistencia, donde se detectó la presencia de una camioneta Volkswagen Amarok gris.

Al ser verificada en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se constató que tenía un pedido de secuestro activo en la causa «por supuesta infracción articulo 303 del Código Penal» (lavado de activos), con intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Provincia del Chaco, vigente desde el 20 de mayo de 2018.

Según fuentes policiales «el conductor no poseía la documentación del rodado». Por lo que tras comunicar la situación al juzgado interviniente, se ordenó el secuestro inmediato del vehículo y la notificación en libertad del conductor, quedando a disposición de la justicia para la prosecución de la causa.