Un emprendedor de Miraflores ganó $54 millones con la Poceada

La suerte volvió a sonreír en el interior chaqueño. En esta ocasión, el afortunado fue un emprendedor de la localidad de Miraflores, quien se convirtió en el flamante ganador de más de $54 millones de pesos en la Quiniela Poceada Chaqueña.

El golpe de suerte llegó para este hombre de 31 años, que logró los cinco aciertos durante el sorteo correspondiente al jueves 13 de noviembre.

Su jugada fue realizada de manera automática en la Agencia N° 296, y la combinación ganadora fue: 00 – 60 – 62 – 91 y 92.

El ganador ya pasó por la sede de Lotería Chaqueña para hacer efectivo el cobro del premio, y con emoción compartió que destinará parte del dinero a ayudar a su familia