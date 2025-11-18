Fabiana González pidió no convivir con Marcela Acuña en la Unidad Penal Nº1

Tras haber sido condenadas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Marcela Acuña y Fabiana González permanecen alojadas en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Mujeres, en el barrio Don Santiago de Resistencia.

Este penal, destinado exclusivamente a internas mujeres, cuenta con tres pabellones y fue el mismo donde estuvo detenida Griselda Reinoso, hoy en libertad tras ser declarada no culpable.



Según confirmaron fuentes penitenciarias, González presentó un manuscrito solicitando no convivir con Acuña, pedido que fue aceptado por las autoridades.

Por ese motivo, ambas permanecen separadas dentro del establecimiento.