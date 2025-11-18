Fabiana González pidió no convivir con Marcela Acuña en la Unidad Penal Nº1

image-2025-11-18T120002.848

Tras haber sido condenadas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Marcela Acuña y Fabiana González permanecen alojadas en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Mujeres, en el barrio Don Santiago de Resistencia.
Este penal, destinado exclusivamente a internas mujeres, cuenta con tres pabellones y fue el mismo donde estuvo detenida Griselda Reinoso, hoy en libertad tras ser declarada no culpable.


Según confirmaron fuentes penitenciarias, González presentó un manuscrito solicitando no convivir con Acuña, pedido que fue aceptado por las autoridades.
Por ese motivo, ambas permanecen separadas dentro del establecimiento.

Más Noticias

image-2025-11-18T100708.106

Caída global de servicios digitales por una falla en la red de Cloudflare

184826w850h640c.jpg

Choque en cadena por la Ruta 16: un policía alcoholizado fue detenido

foto-66474

Vila San Martín no pudo en su visita ante Salta Basket

Te pueden interesar

image-2025-11-18T120002.848

Fabiana González pidió no convivir con Marcela Acuña en la Unidad Penal Nº1

image-2025-11-18T100708.106

Caída global de servicios digitales por una falla en la red de Cloudflare

whatsapp-image-2025-11-18-at-09-24-24-691c66e66895e095277079

Provincia, Vialidad Nacional y Corebe coordinan acciones para intervenir en los terraplenes del Puente Lavalle

184360w850h566c.jpg

Gobierno anunció el pago del refrigerio para empleados públicos

WhatsApp Image 2025-11-18 at 08.07.51

Con Capitanich al frente, asumió la nueva conducción partidaria del PJ Chaco