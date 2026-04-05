Un choque entre dos motocicletas se cobró la vida de un hombre y dejó a otro en grave estado

Cerca de las 20:30, dos motocicletas guiadas por hombres mayores de edad chocaron en la zona rural del lote 17, en el paraje La Matanza, jurisdicción de El Tacuruzal y que depende administrativamente de Quitilipi.

La zona donde ocurrió el accidente carece de señal telefónica, lo que provocó que la alerta tarde en emitirse. Al llegar a la escena, el personal policial se encontró con un hombre sin vida y otro en grave estado, por lo que se solicitó la rápida asistencia de una ambulancia perteneciente al hospital de Quitilipi.

Más tarde, se confirmó que la víctima fue identificada como Mártires Morales, de 55 años y con domicilio en el Lote 24 del Departamento Maipú, que conducía una motocicleta de 150 cilindradas a la hora del choque y, a causa del impacto, sufrió un traumatismo encefalocraneano severo, acompañado de politraumatismos, heridas que le terminaron causando la muerte.

Con respecto al otro involucrado, se estableció que se trata de un hombre de 47 años, domiciliado en el lote 24 del paraje La Matanza, que guiaba una motocicleta de 125 cilindradas, y tuvo que ser trasladado al hospital de Sáenz Peña, donde lo diagnosticaron con traumatismo encefalocraneano de moderado a grave, con fracturas en el macizo facial y múltiples escoriaciones. El paciente ingresó en estado de shock y fue internado bajo un cuadro médico complejo.

Tras esto, el cuerpo de Morales fue llevado a la morgue del hospital local. Personal del gabinete científico, bomberos y policías intervinieron la escena, mientras que aún se trata de establecer las responsabilidades en el terrible accidente.