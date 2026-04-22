El Gobierno envió al Congreso el proyecto para eliminar las PASO: qué cambios incluye

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley de reforma electoral. A través de un comunicado, señaló que «busca corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar». Se tratará primero en el Senado .

«El sistema electoral argentino, tal como está planteado hoy, es caro, opaco y propicia el financiamiento espurio. Sostener esto no es gratis: la plata sale del bolsillo de todos los argentinos«, indicó el comunciado.

«El Presidente Javier Milei fue electo con el mandato claro de terminar con los privilegios de la casta política, y esta reforma es un paso crucial en este camino. Llegó la hora de devolverle el poder a los argentinos: que la política vuelva a estar al servicio de la gente», sostuvo el texto.

CAMBIOS

Entre los puntos que abordará la reforma electoral, están:

Eliminación de las PASO.

Se elevarán los pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería.

Transparentar el financiamiento de los partidos políticos, permitiendo que personas y empresas aporten de manera regulada y trazable.

Proyecto de Ficha Limpia, para que personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no puedan presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública.

Eliminación del régimen de espacios cedidos en medios de comunicación para propaganda proselitista.

Se dejará de financiar a los miembros del Parlasu