Juventud, compromiso y desafío: una nueva etapa para el impenetrable.

En medio de cuestionamientos y miradas críticas, la inminente designación de Dalma Albornoz al frente del Parque Nacional El Impenetrable también abre otra lectura posible: la de una nueva generación que busca involucrarse en los espacios de decisión y asumir responsabilidades en territorios históricamente postergados.

Referente de la Juventud Radical SUMAR en Miraflores, Dalma viene construyendo un perfil ligado al trabajo territorial y al acompañamiento social. Su propia voz refleja esa identidad:

“Soy una voz en el norte del Chaco postergado, en el Impenetrable Chaqueño, donde hoy vivimos en el olvido”.

A diferencia de otros perfiles, su origen en la zona aparece como un punto a favor. Nacida y criada en el territorio, cuenta con un conocimiento directo del monte, de las comunidades y de las dinámicas locales, lo que le permite —según destacan sectores cercanos— desenvolverse “como la palma de su mano”. Desde muy joven, además, ha mostrado interés en el manejo del entorno natural y en el impulso de emprendimientos rurales vinculados al desarrollo local.

Desde esa perspectiva, su mirada no se limita a lo político, sino que pone el foco en el rol transformador de los jóvenes:

“Tenemos que ser la voz en cada rincón de la provincia, pero también las manos y los pies para caminar, apoyar, abrazar y acompañar”.

El contexto en el que se da su posible asunción no es menor. El Parque Nacional El Impenetrable representa uno de los principales reservorios ambientales del país, con un valor estratégico en biodiversidad, desarrollo local y proyección internacional. Precisamente por eso, el desafío que se abre es tan grande como la oportunidad.

En ese marco, desde la Fundación La Roca manifestaron una mirada positiva sobre la designación. Su presidenta expresó que observa con beneplácito el nombramiento, entendiendo que puede representar una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la gestión del parque y las comunidades locales.

Por su parte, la comunicadora y ex funcionaria de Miraflores en el área de turismo, Alejandra Bordón, también aportó su mirada sobre el proceso. Señaló que en gestiones anteriores “muchos de los responsables no conocían en profundidad la zona ni la idiosincrasia de nuestra gente”, lo que —a su criterio— “retrasó el trabajo en territorio”. En esa línea, agregó:

“Tengo esperanza en Dalma, porque conoce las necesidades de Miraflores. Para mí es un enorme logro para la zona y para el desarrollo turístico”.

Frente a las críticas sobre su perfil, también emerge un debate más amplio: cómo integrar nuevas miradas, fortalecer equipos técnicos y construir una gestión que combine compromiso territorial con capacidad de articulación institucional.

En ese sentido, el mensaje de Albornoz conecta con una problemática central del Chaco profundo:

“No queremos tener que abandonar nuestra tierra para buscar un futuro mejor. Merecemos vivir en un Chaco y en un país con oportunidades para todos”.

Su historia personal, atravesada por valores familiares, militancia y fe, forma parte de una identidad que muchos jóvenes comparten en el interior provincial. Y su llegada —en un contexto exigente— puede leerse también como una oportunidad para demostrar que el compromiso, cuando se traduce en gestión, puede generar resultados concretos.

El desafío, ahora, será transformar esa vocación en una administración sólida, abierta al diálogo y acompañada por equipos con experiencia, que permitan garantizar la protección de uno de los patrimonios naturales más importantes del país.

Porque, como ella misma sostiene:

“Esta provincia necesita una transformación, y de esta tenemos que salir juntos.”

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