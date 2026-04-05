Persecución, dos detenidos y secuestro de cocaína en La Tigra

El sábado cerca de las 22:40, durante un control de seguridad, efectivos de la División Drogas Interior intentaron identificar a los ocupantes de un automóvil; sin embargo, estos evadieron el control y se dieron a la fuga, por lo que comenzó una persecución sobre calle Santa Fe, entre San Martín y 20 de Junio.

Tras varios minutos de seguimiento, los policías interceptaron al vehículo que intentaba escapar haciendo maniobras peligrosas y redujeron a los dos sospechosos que iban dentro.

Antes de revisar el auto, uno de los ocupantes, de 33 años, confesó que llevaba un ladrillo de cocaína dentro de la guantera, lo que originó que intentaran darse a la fuga. Por su parte, el acompañante, de 31 años, fue identificado a través del sistema Si.Ge.Bi, que reveló que tenía un pedido de captura bajo el marco de una causa similar.

El peso total de la droga fue de 462 gramos. La Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña ordenó el arresto inmediato del conductor del vehículo, el hombre que había confesado la tenencia de la sustancia, mientras que el otro sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía Antidrogas N.° 1 de Resistencia, organismo que había emitido la orden de captura.

Además, en el procedimiento se señaló a dos mujeres que podrían estar involucradas en relaciones con el narcotráfico de la zona y se incautaron dos celulares junto al automóvil.