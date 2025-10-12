Un chaqueño murió ahogado en el Paraná: ingresó a una zona no habilitada

Este viernes, una tragedia sacudió a Ituzaingó, cuando un hombre perdió la vida, tras ahogarse en las aguas del río Paraná.

La víctima fue identificada como Juan Ramón Esquivel, de 50 años, oriundo de Resistencia.

Según la información inicial, el hecho ocurrió alrededor de las 16:30 del viernes, en la zona de la bajada del Parador Náutico, donde Esquivel habría ingresado al río con intenciones de refrescarse.

Por causas que se tratan de establecer, desapareció de la superficie acuática momentos después.

Ante el aviso, efectivos de la Comisaría Segunda de Ituzaingó acudieron al lugar junto con personal de la Prefectura Naval Argentina, quienes iniciaron un amplio rastrillaje por la zona.

Tras varios minutos de búsqueda, los rescatistas lograron hallar el cuerpo sin vida del hombre.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local, donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas del deceso.

En tanto, la dependencia policial continúa con las diligencias e investigaciones del caso.