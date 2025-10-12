Se conocieron los ganadores de la Feria Internacional de Arte a.362 en Resistencia

En una jornada de gran convocatoria y reconocimiento, se dieron a conocer los ganadores de la quinta edición de la Feria Internacional de Arte a.362, que este año se desarrolló bajo el lema «Magia, Mística y Celebración» .

El evento, organizado por el Club Social Resistencia junto al Instituto de Cultura del Chaco, se consolida como un espacio clave para visibilizar la producción artística contemporánea del nordeste argentino y del país.

Durante tres días, el histórico edificio de avenida Alberdi se convirtió en punto de encuentro para artistas, coleccionistas, gestores culturales y público en general, con una programación que incluyó exhibiciones, intervenciones, proyecciones, conversatorios y música en vivo.

Premios y reconocimientos

Los premios entregados en esta edición tuvieron como propósito estimular la creación y profesionalización de los artistas, promoviendo el diálogo entre las artes visuales, el diseño, la arquitectura y la gestión cultural.

Los ganadores fueron:

Premio Adquisición Massin Outdoor: Galería Carmen Tenerani (Resistencia, Chaco).

Premio Umberto Andreani: Proyecto Umbral (Resistencia, Chaco).

Premio Adquisición Qubo Ambiente: Colectivo Trashumante – Rossana Rinaldi, por la obra «Caballito Lunar» (Misiones).

Premio In Situ de los coleccionistas Joaquín y Abel: Proyecto Amorada Arte – Constanza Vicco (Buenos Aires).

Premio In Situ: Federico Fischer, de Galería Garra (Resistencia, Chaco).

Cada reconocimiento representa una apuesta al fortalecimiento de los circuitos independientes del arte contemporáneo y al intercambio cultural entre distintas provincias y disciplinas.

Una feria en expansión

Desde su creación, la feria a.362 busca promover el arte contemporáneo desde el norte argentino y tender redes entre artistas, instituciones y espacios de exhibición. En su quinta edición, reafirmó su carácter federal e internacional, con la participación de proyectos provenientes de diferentes provincias.

El público pudo disfrutar de muestras, charlas y del Festival Territorio Sonoro, que combinó música experimental y sets en vivo en los patios del Club Social Resistencia.

La feria culmina este domingo 12 de octubre, con entrada libre y gratuita de 17 a 23, e incluye presentaciones de Pablo Poblado (18:30), Negroovs (20:00) y un DJ set con Melba (21:00) .

Articulación institucional

La Feria Internacional de Arte a.362 es organizada por el Club Social Resistencia y el Gobierno del Chaco, a través del Instituto de Cultura, con el acompañamiento de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencias de la Cultura (UNNE), la Academia Nacional de Bellas Artes, la Academia Nacional de Arquitectura y Urbanismo y DINA (Diseñadores Argentinos Asociados).

Además, cuenta con el apoyo de instituciones aliadas como la Fundación Fortabat, la Fundación Proa, la Municipalidad de Resistencia y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El Comité Directivo está integrado por Marilyn Cristofani, Alejandra Meana y Carlos Nicolini, con la curaduría de Daniel Fischer.