For Ever se despidió de la temporada 2025

Hasta acá llegó For Ever en la temporada 2025. Digno campeonato del conjunto chaqueño que sucumbió ante la injusticia del árbitro Daniel Zamora, que lo condicionó desde el primer minuto y, posteriormente, el equipo se fue desmoronando.

De entrada, Zamora cobró un penal que era más falta en ataque, que pena máxima para el local, y tras un agarrón mutuo, el árbitro señaló el punto penal. Chamorro lo cambió por gol, a los dos minutos.

For Ever no pudo tocar la pelota, y cuando la tenía, Zamora y compañía se encargaban de quitársela. No existió el mano a mano para el conjunto chaqueño, que ante cada acción defensiva, tanto el árbitro principal, como los líneas, cobraban tiro libre para el local. Tan así, que antes de los 20 minutos, la visita ya tenía tres amonestados y David Valdez veía la roja directa.

A la carga fue For Ever, que no pudo contra los 14 de azul y amarillo. Pancaldo metió a Gino Barbieri, reacomodó el equipo, que tuvo buenos pasajes de fútbol, pero se fue desmoronando.

En el complemento no cambió la tónica, y más allá de los cambios, la desazón albinegra se hizo sentir con imprecisiones. A los 20 de la segunda, una jugada colectiva, de contragolpe, puso al Bohemio 2-0 arriba. Canuto tapó el primer remate, pero Echeverría tomó el rebote y la mandó a guardar.

A los 32 minutos, Medina desbordó, eludió fácilmente a Cerrudo y definió al primer palo de Gastón Canuto, terminando de sepultar las esperanzas de una épica chaqueña en tierras de Villa Crespo.

Fue derrota 3-0 para For Ever, que tras dos años coqueteando con el descenso, volvió a tener una buena temporada y llegó hasta la primera fase del reducido. De yapa, se metió en la Copa Argentina 2026. Ahora será turno de Ricardo Pancaldo, que renovó su contrato y deberá barajar y dar nuevo en el plantel.