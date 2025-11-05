Un apostador de Machagai ganó más de $322 millones en la Poceada Chaqueña

Los números sorteados fueron 31, 45, 49, 56, 57, 58, 69, 86, 89 y 97, y el ganador acertó con la combinación 31, 45, 49, 56 y 57. También hubo 36 ganadores con cuatro aciertos, que se repartieron $36.167.517, 1.591 jugadores con tres aciertos que cobraron $5.683,14, y 19.201 apostadores con dos aciertos que recibieron $1.000 cada uno.

Lotería Chaqueña informó que los premios del sorteo caducan el 19 de noviembre de 2025 y que el próximo sorteo se realizará el 6 de noviembre, con un pozo estimado de más de $84 millones.