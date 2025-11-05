Un apostador de Machagai ganó más de $322 millones en la Poceada Chaqueña

poceada

Los números sorteados fueron 31, 45, 49, 56, 57, 58, 69, 86, 89 y 97, y el ganador acertó con la combinación 31, 45, 49, 56 y 57. También hubo 36 ganadores con cuatro aciertos, que se repartieron $36.167.517, 1.591 jugadores con tres aciertos que cobraron $5.683,14, y 19.201 apostadores con dos aciertos que recibieron $1.000 cada uno.

 

Lotería Chaqueña informó que los premios del sorteo caducan el 19 de noviembre de 2025 y que el próximo sorteo se realizará el 6 de noviembre, con un pozo estimado de más de $84 millones.

Más Noticias

Ricardo-Osuna

Caso Cecilia: Osuna arremetió contra su ex socio Boniardi, “tiene problemas de salud, trata de ensuciarnos”

WhatsApp-Image-2025-11-05-at-06.37.10

Tormenta con granizo y fuertes ráfagas provocó importantes daños en Hermoso Campo

173684w850h478c.webp

Oficializaron los nuevos montos de jubilaciones y asignaciones para noviembre

Te pueden interesar

poceada

Un apostador de Machagai ganó más de $322 millones en la Poceada Chaqueña

Ricardo-Osuna

Caso Cecilia: Osuna arremetió contra su ex socio Boniardi, “tiene problemas de salud, trata de ensuciarnos”

WhatsApp-Image-2025-11-05-at-06.37.10

Tormenta con granizo y fuertes ráfagas provocó importantes daños en Hermoso Campo

WhatsApp-Image-2025-11-05-at-00.22.19

El temporal causó graves daños en los cultivos de Mesón de Fierro

WhatsApp Image 2025-11-04 at 22.26.44

Trabajadores municipales de Barranqueras pasaron la noche encadenados frente al municipio y denuncian persecución laboral