Caso Cecilia: Osuna arremetió contra su ex socio Boniardi, “tiene problemas de salud, trata de ensuciarnos”

Ricardo-Osuna

Osuna se refirió a la situación de Boniardi y señaló que hay dificultades relacionadas con amenazas y su actual estado personal. “La verdad no sé, no tengo ni idea”, afirmó sobre los hechos recientes y aclaró que no tuvo contacto directo con él. Solo mencionó la presencia de la señora que acudió a la audiencia como testigo de algunos incidentes.

“Tiene problemas de salud, trata de ensuciarnos en una causa que venimos trabajando hace 2 años”, dijo Osuna.

El abogado confirmó que Boniardi ya no mantiene vínculo laboral ni societario con su estudio. “Ni socio ni colaborador, menos todavía, porque su actitud no tiene nada que ver con nosotros”, aseguró. Recalcó que la conducta del ex socio busca afectar el trabajo que llevan adelante desde hace más de dos años.

 

Osuna destacó que las acciones de Boniardi no alterarán el desarrollo de la causa. “Tratar de ensuciarnos el trabajo que venimos haciendo de hace dos años y medio para mí no tiene sentido”, manifestó. Aclaró que continuará concentrado en la investigación y en la defensa de sus clientes sin interferencias externas.

Más Noticias

poceada

Un apostador de Machagai ganó más de $322 millones en la Poceada Chaqueña

WhatsApp-Image-2025-11-05-at-06.37.10

Tormenta con granizo y fuertes ráfagas provocó importantes daños en Hermoso Campo

173684w850h478c.webp

Oficializaron los nuevos montos de jubilaciones y asignaciones para noviembre

Te pueden interesar

poceada

Un apostador de Machagai ganó más de $322 millones en la Poceada Chaqueña

Ricardo-Osuna

Caso Cecilia: Osuna arremetió contra su ex socio Boniardi, “tiene problemas de salud, trata de ensuciarnos”

WhatsApp-Image-2025-11-05-at-06.37.10

Tormenta con granizo y fuertes ráfagas provocó importantes daños en Hermoso Campo

WhatsApp-Image-2025-11-05-at-00.22.19

El temporal causó graves daños en los cultivos de Mesón de Fierro

WhatsApp Image 2025-11-04 at 22.26.44

Trabajadores municipales de Barranqueras pasaron la noche encadenados frente al municipio y denuncian persecución laboral