Caso Cecilia: Osuna arremetió contra su ex socio Boniardi, “tiene problemas de salud, trata de ensuciarnos”

Osuna se refirió a la situación de Boniardi y señaló que hay dificultades relacionadas con amenazas y su actual estado personal. “La verdad no sé, no tengo ni idea”, afirmó sobre los hechos recientes y aclaró que no tuvo contacto directo con él. Solo mencionó la presencia de la señora que acudió a la audiencia como testigo de algunos incidentes.

“Tiene problemas de salud, trata de ensuciarnos en una causa que venimos trabajando hace 2 años”, dijo Osuna.

El abogado confirmó que Boniardi ya no mantiene vínculo laboral ni societario con su estudio. “Ni socio ni colaborador, menos todavía, porque su actitud no tiene nada que ver con nosotros”, aseguró. Recalcó que la conducta del ex socio busca afectar el trabajo que llevan adelante desde hace más de dos años.

Osuna destacó que las acciones de Boniardi no alterarán el desarrollo de la causa. “Tratar de ensuciarnos el trabajo que venimos haciendo de hace dos años y medio para mí no tiene sentido”, manifestó. Aclaró que continuará concentrado en la investigación y en la defensa de sus clientes sin interferencias externas.