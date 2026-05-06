Puerto Vilelas lanzó una moratoria 2026 con importantes beneficios para contribuyentes

La Municipalidad de Puerto Vilelas puso en marcha un Régimen Especial de Regularización de Deudas Tributarias, vigente desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio de 2026, con el objetivo de facilitar a los vecinos la posibilidad de ponerse al día con sus obligaciones fiscales.

El plan alcanza impuestos inmobiliarios, tasas municipales y patentes, e incluye beneficios diferenciales según el tipo de contribuyente. Para los pequeños contribuyentes, se establecen importantes quitas de intereses: un 100% para pagos al contado, 75% en hasta tres cuotas y 50% en planes de hasta seis cuotas.

En tanto, los grandes contribuyentes podrán acceder a una reducción del 30% de los intereses en caso de optar por el pago en una sola cuota.

Desde el municipio señalaron que esta medida busca acompañar a los vecinos en un contexto económico complejo, brindando herramientas concretas para regularizar su situación fiscal y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación local.

La iniciativa se presenta como una oportunidad clave para ordenar las cuentas, evitar acumulación de deudas y contribuir al sostenimiento de los servicios públicos que presta el municipio.