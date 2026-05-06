Presidencia de la Plaza impulsa la forestación urbana con participación de alumnos y vecinos

La Municipalidad de Presidencia de la Plaza llevó adelante una nueva jornada de forestación en la avenida Malvinas, en el acceso oeste de la ciudad, como parte de sus políticas ambientales orientadas a promover espacios más verdes y sustentables.

Durante la actividad se plantaron especies como lapacho y falsa caoba, en una intervención que no solo apunta a mejorar el paisaje urbano, sino también a generar conciencia sobre el cuidado del ambiente. La iniciativa fue impulsada por el área municipal de Ambiente y se replica en distintos puntos de la localidad.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la participación de estudiantes de 7º grado de la E.E.P. Nº 131 “Adolfo Galvaliz”, quienes, junto a docentes, directivos y vecinos, se sumaron activamente a la plantación. La propuesta busca involucrar a las nuevas generaciones en prácticas sostenibles y fomentar el compromiso con el entorno desde edades tempranas.

El intendente Diego Bernachea acompañó la actividad junto a funcionarios del gabinete y concejales, reafirmando el compromiso de la gestión con el desarrollo ambiental y la construcción de una ciudad más amigable con la naturaleza.

Desde el municipio remarcaron que cada árbol plantado representa una inversión a futuro, tanto en términos ecológicos como en la calidad de vida de los vecinos, consolidando una política pública que combina participación comunitaria y sostenibilidad.