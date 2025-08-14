Últimos Lugares Para Curso Gratuito De Pastelería, Panadería Y Confitería

La Municipalidad de Resistencia continúa generando espacios de capacitación en distintas
especialidades; destinados, sobre todo, a personas que han perdido sus trabajos y pretenden emprender su propio proyecto.

Este miércoles, en el Centro Comunitario Municipal de Villa Río Negro, se realizó la primera
jornada de inscripción para el curso intensivo de gastronomía y rápidamente se ocuparon 42
de los 50 cupos habilitdos.

Este jueves, desde las 16, se mantendrá abierta la convocatoria para cubrir las pocas vacantes que quedan; mientras se inicia la primera clase teórica que servirá para ordenar la agenda y definir las comisiones en que se trabajará.

La capacitadota, Norma Elda Rivero, pastelera y gastronómica recibida, contó: “Este proyecto está preparado para capacitar a todas las personas que así lo requieran y vamos a
trabajar sobre todo lo que es pastelería, panadería y confitería”.

“Gracias a la decisión del intendente Roy NIkisch es que podemos brindar esta capacitación a personas que están en situación de desempleo”, subrayó.

La dinámica fija como primeras clases teóricas las de este jueves y sábado; mientras que la próxima semana, en tres turnos fijados los días miércoles, jueves y sábado. En total se espera que sean unas 20 clases para poder alcanzar los objetivos que se han trazado.

 

