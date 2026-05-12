Quisieron robar soja de un camión en marcha y fueron detenidos en Puerto Vilelas

Efectivos del Departamento Infantería frustraron este lunes por la mañana un robo de soja en inmediaciones de la planta de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), en Puerto Vilelas. El procedimiento ocurrió cerca de las 9:30, cuando los agentes detectaron a tres jóvenes manipulando la boquilla de descarga de un camión Volkswagen 1722 que avanzaba lentamente hacia el predio.

Según informaron fuentes policiales, dos de los sospechosos se movilizaban en una motocicleta y el tercero actuaba a pie. Al notar la presencia policial, intentaron escapar con bolsas cargadas con granos de soja, pero fueron demorados a pocos metros. Un sereno del lugar confirmó la maniobra delictiva y los detenidos, de 20, 22 y 24 años, fueron trasladados a la Comisaría de Puerto Vilelas.