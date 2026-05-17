Trump advirtió a Irán si no se llega a un acuerdo: «No quedará nada»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia contra Irán y señaló que «no quedará nada» del régimen si no alcanza un acuerdo con la Casa Blanca .

«Para Irán, el tiempo corre, y más les vale moverse, y rapido, o no quedará nada de ellos», indicó el mandatario republicano en Truth Social, al referirse a la posibilidad de una escalada militar en caso de que Irán rechace las condiciones planteadas por Washington. «¡El tiempo es fundamental!», sostuvo.

El gobierno estadounidense mantiene contactos indirectos con autoridades iraníes en busca de un nuevo acuerdo nuclear, mientras crece la presión internacional por el avance del conflicto en la región.

Luego de su viaje a China, el presidente norteamericano brindó declaraciones para esclarecer la situación que atraviesa el conflicto en Medio Oriente y brindó detalles de las negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica. «Cada vez que se dialoga ellos aceptan todo y luego se retiran. Cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación», dijo.