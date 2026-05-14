Hay algo cambiando en la forma en que tomamos mate
El mate sigue siendo uno de los rituales más profundamente argentinos. Está en las charlas largas, en las mañanas apuradas, en el trabajo, en los viajes y también en esos silencios compartidos donde no hace falta decir demasiado. Pero en los últimos años, algo empezó a cambiar: cada vez más personas eligen yerbas con hierbas.
Menta, peperina, cedrón, burrito, manzanilla o incluso mezclas energizantes y digestivas comenzaron a ganar lugar en góndolas y hogares. Para muchos, no se trata solamente de cambiar el sabor, sino de sumar bienestar a un hábito cotidiano.
El auge de las infusiones naturales y la búsqueda de hábitos más conscientes también impactó en la manera de tomar mate. Algunas personas buscan relajarse, otras mejorar la digestión o simplemente descubrir nuevas experiencias en algo tan tradicional como cebar un mate.
Además, las nuevas generaciones parecen animarse más a experimentar. El mate ya no es solamente “el de siempre”: hoy convive la tradición con opciones más suaves, aromáticas o funcionales, sin perder la esencia del ritual compartido.
Porque al final, el mate sigue siendo encuentro. Y quizás eso es lo más importante: no importa tanto qué hierba tenga, sino con quién se comparte.