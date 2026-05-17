Se viene una semana con muy bajas temperaturas en el Chaco

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo bueno y muy frío para esta semana en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad, prevalencia del viento sur y temperaturas mínimas por debajo de los 5 grados.

En detalle, para este lunes se espera cielo mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde, y algo nublado hacia la noche, con vientos leves a moderados del sur rotando al sudeste. La temperatura oscilará entre 6 grados de mínima y 16 de máxima.

Asimismo, para el martes se prevé cielo despejado a algo nublado, y vientos leves del sur, con un piso térmico de 3 grados y un techo de 18.

En tanto, para el miércoles se anuncia cielo parcialmente nublado, con 4 grados de temperatura mínima y 18 de máxima.

Por último, para el jueves se pronostica tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado, y ambiente frío a fresco, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 17.