Tres Isletas realizó una intervención barrial con tareas de limpieza en Quinta Pereyra

La Municipalidad de Tres Isletas llevó adelante una intervención barrial en el sector de Quinta Pereyra, donde se realizaron tareas de limpieza de banquinas y desmalezado, con el objetivo de mejorar las condiciones del lugar y prevenir inconvenientes ante posibles lluvias.

Los trabajos se concretaron antes del inicio de las precipitaciones, permitiendo optimizar el drenaje y mantener el sector en mejores condiciones de transitabilidad y salubridad.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política de trabajo preventivo y presencia territorial, acompañando a los vecinos y fortaleciendo el mantenimiento de los distintos barrios de la ciudad.

La gestión municipal, encabezada por la intendenta Marcela Duarte, reafirmó su compromiso de continuar con este tipo de intervenciones en distintos puntos de Tres Isletas, priorizando el cuidado del entorno y la calidad de vida de la comunidad.