Presidencia de la Plaza: municipio y vecinos construyeron una nueva alcantarilla en la zona noroeste
En la zona noroeste de Presidencia de la Plaza se concretó la construcción de una nueva alcantarilla, una obra realizada de manera conjunta entre el Municipio y los vecinos del sector, con el objetivo de mejorar el desagüe pluvial y prevenir anegamientos.
Los vecinos aportaron la base de hormigón y las paredes de mampostería, mientras que el corralón municipal intervino con personal y maquinaria para la colocación de la tapa, utilizando material de hormigón sobrante, optimizando así los recursos disponibles.
La obra permitirá mejorar el escurrimiento del agua de la calle y de toda la zona, especialmente durante jornadas de lluvia intensa. Además, el Municipio continúa trabajando con retroexcavadoras para garantizar la salida del agua hacia el canal principal, facilitando el drenaje y reduciendo riesgos de acumulación.
Desde la gestión municipal destacaron la importancia del trabajo articulado con la comunidad, señalando que este tipo de acciones fortalecen la infraestructura barrial y mejoran la calidad de vida de los vecinos.
“Entre todos hacemos Presidencia de la Plaza”, remarcaron desde el Municipio, reafirmando el compromiso de seguir impulsando obras que respondan a las necesidades de cada barrio.