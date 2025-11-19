Tres Isletas: productores locales avanzan con una nueva cosecha de zapallos destinada al norte del país

583323198_1266827888817424_5519813349494483653_n

La intendente de Tres Isletas, Lic. Marcela Duarte, visitó a la familia González, del paraje El 45, quienes se encuentran en plena cosecha de zapallos destinados a su comercialización fuera de la provincia. Se trata del tercer envío de producción local con destino a las provincias de Jujuy y Salta, un indicador del crecimiento sostenido del sector hortícola en la región.

Durante la recorrida, la jefa comunal destacó el esfuerzo de los pequeños productores del departamento Maipú y reafirmó el compromiso de la gestión municipal de acompañar y fortalecer cada emprendimiento familiar, especialmente en el complejo contexto económico actual.

“Cada producción que sale de Tres Isletas es una muestra de trabajo, dedicación y progreso de nuestras familias”, señalaron desde el municipio, resaltando que la actividad agrícola local continúa consolidándose como un pilar fundamental para la economía de la localidad.

El caso de la familia González refleja el avance de la producción regional y el impacto positivo que genera en la comunidad, tanto en materia de ingresos como en la proyección del trabajo rural hacia otros mercados del país.

 

