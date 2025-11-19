Puerto Tirol realizó el Primer Encuentro Activo de Adultos Mayores en el Polideportivo Florencia Barboza

583779865_122197599950534864_5300523571082485244_n

El Polideportivo Municipal Florencia Barboza, dependiente del Municipio de Puerto Tirol que conduce el intendente Humberto “Cacho” De Pompert, llevó adelante su Primer Encuentro Activo de Adultos Mayores, una jornada destinada a promover el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores de la comunidad.

La actividad reunió a participantes de distintos programas y talleres del polideportivo, quienes disfrutaron de dinámicas recreativas, ejercicios físicos adaptados, actividades lúdicas y espacios de diálogo orientados al fortalecimiento de la salud integral. El objetivo central fue fomentar el envejecimiento activo, la inclusión y la participación social.

Desde la organización destacaron el compromiso del equipo profesional y la entusiasta participación de los adultos mayores, que permitió generar un clima de alegría, motivación y sentido de pertenencia comunitaria.

El encuentro también dejó espacio para la reflexión, resaltando la importancia de vivir esta etapa con plenitud: “Envejecer no significa detenerse, sino transformarse. La vitalidad no depende de los años, sino de la actitud con la que se elige vivirlos”, expresaron desde el polideportivo, subrayando la importancia de acompañar colectivamente el bienestar de las personas mayores.

