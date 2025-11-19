Piden perpetua para los acusados del femicidio de María Luz Herrera

«Con la condena a los integrantes del clan Sena, sobre todo a la familia de ellos, dándoles prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, volvemos a creer en la Justicia del Jurado Popular. Ahora, espero ese mismo final por el asesinato y desaparición de mi hija María Luz Herrera Leaño», expresó Sebastián Herrera, padre de la joven jujeña que fue asesinada en septiembre de 2023.

Sebastián Herrera compartió su voz ante uno de los casos más conmocionantes a nivel nacional, el de Cecilia Strzyzowski. La condena a César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, con prisión perpetua, brindó una cuota de esperanza para otras familias. «Queremos que el caso de mi hija sea visto y juzgado con la misma rigurosidad», manifestó.

Aunque evitó entrar en detalles sobre la investigación de la causa de su hija —aún en espera de ser elevada a juicio—, Sebastián remarcó la importancia de los juicios por jurados en Chaco, modalidad que ha devuelto credibilidad a quienes esperan justicia. «Las idas y vueltas nos desgastan, pero si el jurado popular tuvo la valentía de condenar a los Sena, confío en que también condenarán a los asesinos de María Luz», dijo, visiblemente emocionado.

Los acusados y el proceso que falta

Por el brutal asesinato y la desaparición del cuerpo de María Luz, están detenidos Ezequiel Godoy Florentín —ex pareja de la joven— y Darío Godoy Ojeda, padre de Ezequiel y presunto cómplice. Ambos enfrentan acusaciones como autores y partícipes primarios, con el fantasma de la prisión perpetua acechando si el jurado los declara culpables.

Sin embargo, el expediente permanece sin fecha de juicio ni confirmaciones desde la Justicia chaqueña sobre la Cámara que llevará el caso. La familia sigue esperando audiencias, revisando cada avance, con la herida de la ausencia aún latente y el temor de la impunidad siempre presente.

Un fiscal decisivo y el recuerdo imborrable

Cecilia Leaño, mamá de Luz, visitó la fiscalía penal de investigaciones bajo la órbita de Gustavo Valero. Allí, tras aportar su testimonio clave y reconocer a una mascota de su hija, la gata «Nay», el fiscal avanzó velozmente en la imputación y el procesamiento del presunto femicida y su padre.

El caso, que tuvo impacto más allá de Jujuy y Chaco, exige respuestas. Mientras la sociedad celebra la justicia en el caso Strzyzowski, los Herrera piden no ser olvidados. «Queremos que todos recuerden a María Luz, queremos justicia. No podemos quedarnos solo con la esperanza que nació con el fallo de un jurado. Necesitamos que se concrete en la condena de los responsables del femicidio de mi hija», señaló Sebastián antes de cortar la comunicación con este diario.

¿Y ahora?

Mientras la causa navega las aguas trabadas del sistema judicial, la familia Herrera invita a no bajar los brazos. Su historia es también la de muchas familias que luchan por la verdad y buscan en la sociedad chaqueña un eco solidario. Porque la única forma de lograr justicia, es nunca dejar de pedirla.