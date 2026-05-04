Pompeya celebró su aniversario con pavimento y anuncio de viviendas

En representación del Ejecutivo provincial, el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, destacó la importancia de continuar impulsando obras y acciones que mejoren la calidad de vida en la región.

«Cada vez que vengo a mi Pompeya natal es muy movilizante, traigo el saludo de nuestro gobernador Leandro Zdero para toda la comunidad. Es un lugar que representa la identidad de nuestra provincia; estamos trabajando para consolidar ese sentido de pertenencia y acompañar el desarrollo del norte chaqueño», expresó.

El funcionario remarcó además que, tras atravesar momentos complejos, la provincia avanza hacia una etapa de recuperación. En cuanto a la importancia de mejorar la conectividad en la región, tanto vial como aérea, destacó: «Además de las obras viales, se proyecta una pista de aviación asfaltada que permitirá mejorar la conectividad, fortalecer la atención sanitaria y potenciar la llegada de visitantes».

Ante la situación actual de algunas zonas afectadas por las lluvias, recordó que «hay familias que todavía atraviesan dificultades, con problemas de acceso, energía y caminos complicados. Estamos trabajando intensamente para dar respuestas, con equipos en territorio y asistencia permanente», aseguró.

Seguir creciendo

Por su parte, el intendente de Misión Nueva Pompeya, Vicente González, valoró el acompañamiento. «Estamos celebrando un nuevo aniversario con obras concretas, como el pavimento y la firma de convenios que nos permiten seguir creciendo», expresó.

También hizo referencia a la situación de las zonas rurales afectadas por las condiciones climáticas. «Sabemos que hay productores y familias que están pasando momentos difíciles por el agua y el estado de los caminos. Desde el municipio estamos trabajando con maquinaria y asistencia para acompañarlos también con el gobierno provincial en este contexto», señaló.

Finalmente, González remarcó la importancia de sostener el trabajo conjunto con la provincia. Acompañaron este nuevo aniversario de Nueva Pompeya, autoridades provinciales como el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela; el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea; el subsecretario de Gobierno, Sebastián Lazzarini, y de la presidente de Tierras Fiscales, Marilyn Canata; el intendente de Quitilipi, Ariel Lovey; instituciones educativas locales; agrupaciones y vecinos de la zona.