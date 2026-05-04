Fontana inició un plan de enripiado que abarcará 40 cuadras en la ciudad

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La Municipalidad de Fontana puso en marcha una nueva etapa de obras viales con el inicio de trabajos de enripiado en calle Corrientes, en el tramo comprendido entre Chañar y Guayacán.

Según informaron desde la comuna, esta intervención forma parte de un proyecto más amplio que contempla el mejoramiento de 40 cuadras en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y las condiciones de circulación.

La obra se ejecuta de manera articulada con la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco, en el marco de un trabajo conjunto impulsado por la gestión del intendente Fernando Cuadra.

Desde el municipio destacaron el acompañamiento del gobierno provincial para avanzar con estas mejoras en infraestructura urbana, al tiempo que remarcaron que las tareas apuntan a elevar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer el desarrollo de distintos barrios de la localidad.

El plan de enripiado continuará en las próximas semanas con nuevas intervenciones en otras zonas de Fontana.

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