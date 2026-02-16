Tres Isletas llama a la concientización ciudadana y advierte sobre sanciones por arrojar basura en la vía pública

La Municipalidad de Tres Isletas emitió un fuerte llamado a la conciencia ciudadana tras detectar nuevamente la presencia de basura, ramas y escombros arrojados de manera irregular en boulevares y avenidas de la ciudad.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que, luego de una semana de intensos trabajos de limpieza y mantenimiento, volvieron a registrarse focos de residuos en distintos sectores urbanos. “No es un hecho aislado”, indicaron, y remarcaron que este tipo de conductas representan una falta de respeto hacia toda la comunidad y hacia el personal que diariamente trabaja para mantener en condiciones los espacios públicos.

El municipio advirtió que arrojar residuos en la vía pública no solo genera un impacto ambiental negativo, sino que también deteriora la imagen de la ciudad y afecta la calidad de vida de los vecinos. En ese marco, recordaron que estas acciones se encuentran prohibidas por la normativa vigente y anticiparon que se intensificarán los controles, aplicándose sanciones a quienes incumplan las disposiciones.

Finalmente, desde la comuna insistieron en la importancia del compromiso colectivo para el cuidado del entorno urbano. “La ciudad que queremos se construye con responsabilidad y conciencia. Cuidar es respetarnos entre todos”, expresaron, convocando a la ciudadanía a colaborar activamente en el mantenimiento y preservación de los espacios comunes.