Incautan cigarrillos de contrabando valuados en casi $5 millones

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Cerca del mediodía de este lunes, agentes viales de la Policía Caminera incautaron cigarrillos de contrabando en el puesto de control caminera Puerto Eva Perón.

Poco después de las 11, los uniformados demoraron una camioneta marca VW Saveiro, con dos ocupantes.

Secuestro de cigarrillos.

Mientras solicitaban las documentaciones del rodado, notaron que llevaban dos valijas y una caja, en la parte trasera de la camioneta.

Tras ser controladas, notaron que llevaban cigarrillos de origen extranjeros, sin aval aduanero.

Secuestro de cigarrillos.

Dieron intervención a la Unidad Fiscal Federal de Resistencia y Aduana de Barranqueras, desde donde ordenaron el secuestro de la mercadería. Además, indicaron que lo incautado tendría un valor de aforo de $ 4.862.000.

Se instruyeron actuaciones por supuesta infracción a la ley N° 22.415, Código Aduanero.

Internacionales

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