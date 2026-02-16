Reforma laboral: el Gobierno confía en aprobarla y acepta cambios en licencias médicas

Luego de la media sanción obtenida en el Senado, el Gobierno nacional avanza con la reforma laboral en la Cámara de Diputados y confía en lograr su aprobación durante el período de sesiones extraordinarias. En la Casa Rosada aseguran que el proyecto cuenta con los apoyos necesarios para convertirse en ley, aunque reconocen la necesidad de introducir cambios vinculados al régimen de licencias médicas .

La controversia se desató a partir del artículo 44 de la iniciativa, que modifica el esquema actual de licencias por enfermedad y accidentes no laborales. El texto aprobado en el Senado propone reemplazar el pago íntegro del salario por un sistema escalonado, con reducciones en función del origen de la incapacidad, lo que generó reparos incluso entre legisladores aliados.

En ese contexto, el Gobierno resolvió abrir la puerta a modificaciones a través de la reglamentación de la norma o mediante un proyecto complementario. La ministra de Seguridad y jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que se buscará dejar en claro que no habrá descuentos salariales para trabajadores con enfermedades degenerativas o incurables .

Desde Balcarce 50 sostienen que el oficialismo ya tendría asegurados al menos 131 votos en Diputados y que el número podría trepar a entre 138 y 140 voluntades, suficientes para sancionar la ley. El punteo está a cargo del ministro del Interior Diego Santilli, mientras continúan las negociaciones con legisladores provinciales, principalmente de Santa Fe y Córdoba.

El tratamiento legislativo se acelerará esta semana, con la convocatoria al plenario de comisiones para emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto. El debate podría realizarse este jueves o, a más tardar, el 26 de febrero , con el objetivo de que el presidente Javier Milei llegue al inicio del período ordinario de sesiones con la reforma ya sancionada.

En paralelo, la discusión generó reacciones sindicales y políticas. La Confederación General del Trabajo evaluó medidas ante lo que considera un recorte de derechos, mientras que algunos diputados aliados advirtieron que no acompañarán artículos que impliquen reducciones salariales durante licencias por enfermedades graves. Frente a ese escenario, el Ejecutivo apuesta a morigerar los puntos más cuestionados para consolidar un triunfo legislativo clave.