Puerto Vilelas avanza con trabajos de poda y mantenimiento del arbolado urbano
La Municipalidad de Puerto Vilelas informó que continúa desarrollando tareas de poda y mantenimiento del arbolado urbano en distintos sectores de la localidad.
Según indicaron desde el municipio, los trabajos comenzaron esta semana y se ejecutarán de manera progresiva en los diferentes barrios con el objetivo de mejorar la seguridad, la limpieza y la visibilidad en los espacios públicos.
Las primeras intervenciones se realizaron a partir de pedidos de vecinos de los barrios 60 Viviendas, Forestación y 50 Viviendas, donde cuadrillas municipales llevaron adelante tareas de despeje y acondicionamiento.
Además, adelantaron que el próximo miércoles los operativos continuarán en el barrio San José.
Desde la comuna destacaron que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento urbano destinado a conservar los barrios en mejores condiciones y promover espacios públicos más seguros y ordenados para la comunidad.