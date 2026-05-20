Gancedo realizó una jornada de prevención sobre trata de personas y explotación laboral

El Municipio de Gancedo llevó adelante una jornada de formación y concientización sobre trata de personas y explotación laboral, destinada a brindar herramientas de prevención y detección de situaciones de riesgo.

Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados al reconocimiento de señales de alerta, la importancia de la denuncia y el acompañamiento a posibles víctimas de estos delitos.

Desde el municipio agradecieron especialmente la participación de Aldo Adrián Castillo, quien compartió información y herramientas orientadas a fortalecer la prevención y el accionar comunitario frente a este tipo de problemáticas.

Además, destacaron el compromiso de vecinos y participantes que formaron parte de la actividad, remarcando la importancia de generar espacios de información y sensibilización para proteger derechos y promover una comunidad más segura y consciente.