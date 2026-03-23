Carlos Verza hizo podio en Mendoza y apunta al Desafío Ruta 40

El piloto chaqueño Carlos Verza logró un destacado tercer puesto en la primera fecha del Rally Raid Country “La Encrucijada”, disputada en General Alvear, en el marco del Campeonato Mendocino de Rally Cross Country.

Verza, conocido como “El Yaguareté”, compitió en la categoría T2-A a bordo de una camioneta prototipo, acompañado por su copiloto Matías Alcaraz. A pesar de inconvenientes en la suspensión trasera, el binomio logró subirse al podio tras tres jornadas exigentes.

La competencia incluyó tramos en ríos secos, sectores de dunas en la zona de El Nihuil y una etapa nocturna, configurando un recorrido técnico y desafiante que reunió a pilotos de distintas provincias del país.

La carrera marcó el inicio de la temporada 2026 del certamen mendocino, luego de la reciente participación de varios competidores en el South American Rally Race, disputado entre fines de febrero y principios de marzo.

Tras la competencia, Verza adelantó que su próximo objetivo será el Desafío Ruta 40, donde planea competir en la categoría motos. La prueba, considerada una de las más importantes del calendario internacional, se disputará del 24 al 29 de mayo con un recorrido que unirá San Juan y San Rafael, superando los 2.700 kilómetros.

El piloto también señaló que evalúa alternar su participación en distintas categorías a lo largo del año, teniendo en cuenta los costos y los recientes cambios reglamentarios en el Rally Dakar, donde se eliminó la categoría de cuatriciclos.

Con este resultado, Verza inicia el año con un rendimiento positivo y consolida su presencia en el rally raid nacional, proyectando nuevos desafíos a nivel internacional.