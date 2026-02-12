Puerto Vilelas refuerza tareas nocturnas de limpieza en distintos sectores de la ciudad
La Municipalidad de Puerto Vilelas lleva adelante operativos nocturnos de limpieza en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mantener calles, veredas y espacios públicos en condiciones.
Los trabajos, coordinados por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se desarrollan mientras avanza la noche y forman parte del esquema habitual de mantenimiento urbano que impulsa la comuna.
Desde el Municipio señalaron que estas tareas apuntan a sostener el orden y la higiene en los barrios, garantizando que la ciudad amanezca limpia y cuidada.
Asimismo, remarcaron la importancia del compromiso ciudadano para preservar los espacios comunes, destacando que el cuidado del entorno es una responsabilidad compartida.