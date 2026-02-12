Puerto Vilelas refuerza tareas nocturnas de limpieza en distintos sectores de la ciudad

630282552_1344180021069569_8097851155132750516_n

La Municipalidad de Puerto Vilelas lleva adelante operativos nocturnos de limpieza en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mantener calles, veredas y espacios públicos en condiciones.

Los trabajos, coordinados por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se desarrollan mientras avanza la noche y forman parte del esquema habitual de mantenimiento urbano que impulsa la comuna.

Desde el Municipio señalaron que estas tareas apuntan a sostener el orden y la higiene en los barrios, garantizando que la ciudad amanezca limpia y cuidada.

Asimismo, remarcaron la importancia del compromiso ciudadano para preservar los espacios comunes, destacando que el cuidado del entorno es una responsabilidad compartida.

