Colonia Popular fortalece espacios de encuentro y cuidado para adultos mayores

La Municipalidad de Colonia Popular llevó adelante una nueva jornada destinada a adultos mayores, en el marco de una política sostenida de promoción del bienestar, la inclusión y la participación comunitaria.

El encuentro se realizó el pasado viernes 17 de abril y contó con la participación del equipo del Centro de Salud N° 2, junto a vecinos que forman parte activa de estas iniciativas. Durante la jornada, se desarrolló una charla a cargo del Dr. Bravo, orientada a la salud integral, además de actividades físicas y un espacio recreativo donde los asistentes retomaron danzas folclóricas.

Uno de los ejes destacados fue la continuidad de las charlas de concientización sobre prevención de estafas virtuales, a cargo de un referente local, con el objetivo de brindar herramientas concretas frente a una problemática creciente que afecta especialmente a este grupo etario.

Desde el Municipio subrayaron la importancia de generar estos espacios que promueven una vejez activa, saludable y participativa, fortaleciendo los vínculos sociales y el acceso a información clave para el cuidado personal.

Las actividades continuarán el próximo viernes, reafirmando el compromiso de acompañar a los adultos mayores de la comunidad.