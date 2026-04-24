Gancedo: sin evacuados tras las lluvias, pero con preocupación por caminos y producción rural

La intendenta de Gancedo, Adriana Stacchiotti, brindó un panorama de la situación local tras las intensas precipitaciones que dejaron más de 130 milímetros en la zona.

Según explicó, la localidad no presenta complicaciones graves en el casco urbano. “Estamos en perfectas condiciones, no tenemos familias evacuadas ni inundadas”, aseguró, al tiempo que destacó el buen funcionamiento del sistema de desagües y la recuperación de los reservorios de agua.

No obstante, señaló que algunas viviendas registraron inconvenientes menores debido al nivel elevado de las napas, lo que afecta el funcionamiento de los pozos negros. “Son situaciones puntuales que estamos monitoreando, pero no requieren intervenciones mayores”, indicó.

Impacto en el sector rural

La jefa comunal advirtió que la principal preocupación se concentra en el ámbito rural, donde las lluvias podrían demorar el inicio de la cosecha. “Hay productores que ya estaban en condiciones de comenzar y este temporal los complica”, explicó.

Rutas deterioradas y turismo afectado

En otro tramo, Stacchiotti expresó su inquietud por el estado de la Ruta Nacional 89, la cual calificó como “totalmente destruida”. Según detalló, la circulación se volvió riesgosa, especialmente tras las lluvias, con sectores anegados y vehículos que quedan varados.

La situación también impacta en el turismo, particularmente en el acceso al Campo del Cielo, reconocido por sus meteoritos. “El camino está intransitable, incluso para camionetas 4×4. Estamos gestionando su reparación una vez que mejoren las condiciones climáticas”, afirmó.

Pese a estas dificultades, la intendenta remarcó que la localidad se mantiene estable y sin emergencias, aunque en estado de atención ante la evolución del clima.