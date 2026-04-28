Fontana mejora el drenaje en barrio Balastro 1 con nuevas obras de infraestructura

La Municipalidad de Fontana informó que avanza con trabajos de mejora en la infraestructura urbana, en esta oportunidad en el barrio Balastro 1.

Personal municipal llevó adelante la colocación de dos tubos de 0,60 metros de diámetro en el cruce de la calle Chaco, una intervención clave para optimizar el escurrimiento del agua y mejorar la transitabilidad en la zona.

Desde la comuna destacaron que este tipo de obras resulta fundamental, especialmente en contextos de lluvias intensas, ya que permite evitar anegamientos y facilitar la circulación de vecinos y vehículos.

Asimismo, remarcaron que estas acciones se sostienen gracias al aporte de los contribuyentes, y forman parte de un plan de mejoras continuas en distintos barrios de la ciudad.