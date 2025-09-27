Colonia Popular inició la primera capacitación para sus Bomberos Voluntarios, con fuerte acompañamiento comunitario

En un paso clave para fortalecer la seguridad y la preparación ante emergencias, la localidad de Colonia Popular puso en marcha su primer ciclo de formación para Bomberos Voluntarios, una iniciativa que marca el inicio de un proceso de profesionalización y compromiso ciudadano.

La primera jornada de capacitación se realizó el jueves 25 de septiembre, organizada por Defensa Civil en coordinación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Tirol, institución que brindó su experiencia y apoyo técnico para acompañar a los futuros servidores públicos de la localidad.

El encuentro estuvo a cargo de un equipo de instructores conformado por Gustavo Santos (Oficial Principal), Pedro Espino (Cabo) y David Gavilán (Cabo). Durante la clase inicial se abordaron temas esenciales para el desempeño de la actividad bomberil, como la importancia de los elementos de protección personal, la indumentaria adecuada y, especialmente, la actitud y el compromiso que exige esta vocación de servicio.

Con la premisa “La emergencia no discrimina, hay que salvar vidas”, los capacitadores subrayaron que la tarea de los bomberos está íntimamente vinculada con la educación, la salud y la seguridad de toda la comunidad, reforzando la idea de que cada integrante debe asumir su rol con responsabilidad y entrega.

La intendente Mariela Soto, junto al concejal Diego Mónaco y la tesorera Yamila Mourglia, acompañaron la jornada y felicitaron a los primeros participantes de este proyecto. “Este es un paso fundamental para que Colonia Popular cuente con su propio cuerpo de Bomberos Voluntarios, una herramienta vital para la protección de nuestros vecinos y para la construcción de una comunidad más segura”, expresó Soto.

El plan de formación tendrá una duración mínima de seis meses, con clases semanales en las que se abordarán contenidos teóricos y prácticos. El objetivo es conformar un equipo preparado para actuar en incendios, rescates y diferentes tipos de emergencias, reforzando la capacidad de respuesta local.

Desde el municipio invitaron a los vecinos y vecinas a sumarse a esta propuesta de formación y compromiso comunitario, destacando que el fortalecimiento de los Bomberos Voluntarios “es una causa que requiere del apoyo y la participación de toda la sociedad”.

Con este primer encuentro, Colonia Popular abre una nueva etapa en su historia, apostando a la formación de servidores voluntarios que se convertirán en un pilar esencial para la seguridad y el bienestar de la población.